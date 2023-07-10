الري: مد شبكات الصرف المغطى لـ 3200 فدان بشرق الدلتا

تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مد شبكات الصرف المغطى في الأراضى الزراعية، ضمن البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف الحد من ملوحة التربة وبقايا المبيدات الضارة، حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى إنتاج جميع المواسير البلاستيكية المستخدمة في المشروع بمصانع هيئة الصرف، لتغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي وخفض التكاليف اعتماداً على المنتج المحلى.

يأتى ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية لرئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة أبو طاحون، والتى تخدم زمام 3200 فدان من الأراضى الزراعية، من خلال مد شبكات مواسير الصرف المغطى لتخفيف حدة ملوحة الأراضى الزراعية والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودتها وجودة التربة لفترات طويلة.

الحفاظ على التربة الزراعية من ارتفاع نسبة الأملاح



من جانبه، أكد المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، على أهمية مشروعات مد شبكات الصرف المغطى في الأراضى الزراعية في الحفاظ على التربة من ارتفاع نسبة الأملاح.

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن شبكات الصرف المغطى تضمن توفير التهوية اللازمة للتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للمحاصيل والنباتات مما يزيد من الإنتاجية.

شبكات الصرف المغطى

إضافة إلى ذلك ، يتم تزويد جميع الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضى وزيادة الإنتاجيه الزراعية لمختلف أنواع المحاصيل.