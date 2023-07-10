ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الري: مد شبكات الصرف المغطى لـ 3200 فدان بشرق الدلتا

الصرف المغطى
الصرف المغطى

تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مد شبكات الصرف المغطى في الأراضى الزراعية، ضمن البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف الحد من ملوحة التربة وبقايا المبيدات الضارة، حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى إنتاج جميع المواسير البلاستيكية المستخدمة في المشروع بمصانع هيئة الصرف، لتغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي وخفض التكاليف اعتماداً على المنتج المحلى.

يأتى ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية لرئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة أبو طاحون، والتى تخدم زمام 3200 فدان من الأراضى الزراعية، من خلال مد شبكات مواسير الصرف المغطى لتخفيف حدة ملوحة الأراضى الزراعية والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودتها وجودة التربة لفترات طويلة.

الحفاظ على التربة الزراعية من ارتفاع نسبة الأملاح


من جانبه، أكد المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، على أهمية مشروعات مد شبكات الصرف المغطى في الأراضى الزراعية في الحفاظ على التربة من ارتفاع نسبة الأملاح.

txt

ذكرى 3 يوليو.. وزير الرى: بدد ظلمة الإخوان وأعاد هوية البلاد

txt

رابط فعال.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن شبكات الصرف المغطى تضمن توفير التهوية اللازمة للتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للمحاصيل والنباتات مما يزيد من الإنتاجية.

شبكات الصرف المغطى 

إضافة إلى ذلك ، يتم تزويد جميع الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضى وزيادة الإنتاجيه الزراعية لمختلف أنواع المحاصيل.

احلال وتجديد الإدارة المركزية الأراضي الزراعية البرنامج القومي البلاستيكية الصرف المغطي المهندس محمد عبد السميع المحاصيل الزراعية المبيدات الزراعية

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

مصر تقود عملية إنقاذ.. خبراء يشيدون بقمة دول جوار السودان: تدعم الحل السياسى وتُحد من تداعيات الأزمة

العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب بشقة سكنية فى الإسكندرية

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

التحقيق في مصرع وإصابة 4 عمال صعقا بالكهرباء في أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟