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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تُنظم يومًا حقليًا لمعالجة سوسة النخيل الحمراء

وفد الزراعة في المحافظات
وفد الزراعة في المحافظات

نظم  المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح التابع لمركز البحوث الزراعية - فرع الواحات البحرية،  يوما حقليا لتوضيح اهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل  وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الافات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل التلوين.

جاء ذلك استجابة لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، بمتابعة محصول النخيل.  

وأوضح الدكتور احمد رجب، الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل فرع الواحات البحرية، أهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء خلال تلك الفترة وكيفية التعامل مع النخيل المصاب كما تم توضيح فترات نشاط الحشرة خلال هذة الفترة في الواحات البحرية وتأثير الزراعات البينية علي معدل الإصابة، كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة .

وأكد مدير المعمل علي أهمية عملية الفحص للنخيل خلال هذة الفترة وضرورة الاكتشاف المبكر للاصابة لانها فترات نشاط للحشرة بالواحات البحرية.

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