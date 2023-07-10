جمهور الإسماعيلي يزين كورنيش السويس قبل مباراة الداخلية (فيديو)

انتشر مشجعو النادي الإسماعيلي على كورنيش السويس، قبيل ساعات من بدء لقاء فريق ناديهم ضد فريق الداخلية.

وحرص جماهير “الدراويش” على التقاط الصور التذكارية أمام مياه خليج السويس مرتديين تيشرتات ناديهم.

ويقول محمود جمال، طالب، إنه أتى من الإسماعيلية مع أصدقائه لتشجيع فريق مدينته، متمنيا أن يؤدي الاسماعيلي مباراة مشرفة أمام الفريق الخصم.

وتوقع علي السيد، طالب، فوز فريق الإسماعيلي بهدفي مقابل هدف لفريق الداخلية، وأكد أنه يسعى قدر الإمكان للسفر وراء فريق الإسماعيلي في أي منافسة خارج أرضه.

وشهد محيط ستاد السويس تعزيزات أمنية منذ مساء أمس استعدادا لاستقبال المبارة المرتقبة بين الإسماعيلي والداخلية.

يذكر أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 7 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع المقاولون وأسوان والهزيمة أمام طلائع الجيش والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والبقاء رسميا في حالة تعثر أسوان أمام طلائع الجيش أو غزل المحلة أمام البنك الأهلي.