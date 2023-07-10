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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لقاء ثلاثي بين أمين عام الناتو وأردوغان ورئيس وزراء السويد

الناتو
الناتو

أعلنت وسائل إعلام محلية، الاثنين، أن لقاءً ثلاثيًا بين أمين عام الناتو والرئيس التركي ورئيس وزراء السويد.

وخلال الفترة الماضية، واصلت تركيا ضغطها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للتصديق على طلب السويد في الناتو. 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه سيحث من خلال قمة الناتو فتح طريق لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي حتى تمهد تركيا الطريق لعضوية السويد في الناتو، وفقًا لما أوردته أزيرنيوز.

وأضافت الوكالة أن "جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا هي الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدة هذه الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 عامًا، لكنني سأنادي فيلنيوس أيضًا.

قال أردوغان في مؤتمر صحفي بأسطنبول قبل التوجه لفيلنيوس عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو:"أولاً، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا".

وقال أردوغان إنه سيعبر عن هذه الآراء وسيطرح المطالب خلال لقائه مع القادة على هامش القمة.

في وقت لاحق من يوم الاثنين، قال أردوغان إنه سيعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون:"بالنسبة للسويد، تستمر العملية تحافظ مؤسساتنا ذات الصلة على اتصالاتها مع نظرائها السويديين بشفافية. وحسن النية ".

ومع ذلك، كرر الرئيس التأكيد على أن عضوية السويد في الناتو مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في مدريد خلال قمة الناتو.

أضاف: "بصفتنا اتراك سئمنا تكرار أننا بحاجة إلى محاربة المنظمات الإرهابية وامتداداتها بشكل عشوائي".

وأضاف أردوغان أنه في حالة استشهد جنود وضباط شرطة ومدنيين أتراك على يد الجماعات الإرهابية ، لا ينبغي لأحد أن يتوقع من أنقرة أن تظهر تنازلات وتفهمًا.

وشدد على أن انضمام ستوكهولم إلى الناتو يخضع أيضًا لتقدير البرلمان التركي.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس ، سيتطرق القادة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ، والتحديات التي تواجه الناتو ، وخطوات تعزيز دفاع الحلف العسكري وقدرته على الردع. وسيكون طلب السويد للانضمام إلى ملف الناتو أيضا على جدول الأعمال.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد فترة وجيزة من شن روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.

على الرغم من أن تركيا وافقت على عضوية فنلندا في الناتو ، إلا أنها تنتظر السويد للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وللانضمام إلى الناتو ، تحتاج السويد إلى موافقة جميع أعضائها الحاليين ، بما في ذلك تركيا ، التي كانت في الحلف منذ أكثر من 70 عامًا وتفتخر بثاني أكبر جيش فيها.

السويد الناتو الرئيس التركى وزرا تركيا

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