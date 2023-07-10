مواعيد الدراسة 2024 جامعات ومدارس.. يبحث الطلاب في المدارس والجامعات، وخاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، عن العديد من الأسئلة، ومن بينها موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم قرارًا بهذا الشأن لبدء التحضيرات، وتستعرض «الدستور» في سطورها موعد بدء الدراسة 2024 بناءً على هذا القرار المرتقب.

مواعيد الدراسة 2024

سيحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات في مصر لعام 2024 في اجتماع يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وبحضور أمين المجلس وأعضائه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيتم عقد المؤتمر في شهر يوليو بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الدور الأول في الجامعات والثانوية العامة، وسيعلن بعدها عن موعد بدء الدراسة في مصر لعام 2024 وبدء العام الدراسي الجديد.

مواعيد الدراسة 2024 جامعات ومدارس

من المتوقع أن يتم حسم موعد بدء الدراسة في العام الجامعي 2023-2024 خلال المؤتمر المرتقب للمجلس الأعلى للجامعات، والذي سيعقد في السابع والثلاثين من شهر سبتمبر أو في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على أقصى تقدير.

ولم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بعد، ولكن من المتوقع أن يتزامن مع بدء دخول طلاب المراحل التعليمية السابقة للجامعة في الترم الأول من العام الدراسي المقبل.

وستعلن وزارة التعليم عن مواعيد انتهاء الترم الأول وعقد الامتحانات، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني في فبراير، ونهاية الدراسة والامتحانات في يونيو ويوليو من العام الجاري.

الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد 2024



تم اتخاذ بعض الإجراءات التحضيرية للعام الدراسي الجديد، وتشمل الأنشطة التعليمية والخطة الزمنية. تم إعداد مجموعة من الوسائل التعليمية من قبل خبراء في مجال التعليم لجميع صفوف المرحلة الابتدائية.

كما خصصت الوزارة مجموعة من الأنشطة المناسبة لقدرات الأطفال في جميع المستويات المتنوعة.

وأعد الآباء لشراء ملابس وأدوات المدرسة.

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