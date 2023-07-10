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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسسة «راعى مصر»: تجهيز 18 عروسًا ضمن مبادرة «فرح قلب»

جريدة الدستور

قالت نيرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة “راعي مصر”، إن المؤسسة قامت بتسليم أجهزة الزواج لـ18 عروسا، ضمن مبادرة "فرح قلب"، التي تُطلقها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك معايير يتم على أساسها اختيار العرائس الأكثر احتياجًا، أو من ذوي الهمم.

وتابعت “فؤاد” أن الأجهزة تم تسليمها وسط فرحة كبيرة من المواطنين الذين يثمنون الجهود المبذولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الناس التي تمثل ضغطًا عليهم.

ندوات توعية للعرائس

وأكدت أنه يتم تنظيم ندوات توعية للعرائس والتأكد من إتمام كل تحاليل الزواج حتى تكون البيوت مبنية على أساس علمي ولا يوجد عليهم ديون وأقساط للحد من ظاهرة الانفصال التي تأتي بعد ذلك. 

مؤسسة راعي مصر 18 عروس تأسيس منزل الزوجية مظلة التحالف الوطني ندوات توعية للعرائس

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