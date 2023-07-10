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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البرومو الرسمى لـ«مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة (الفيديو)

مطرح مطروح
مطرح مطروح

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح"، اليوم الإثنين، البرومو الرسمي للعمل، بالتزامن مع الانتهاء من جميع مراحل الفيلم، استعداداً لعرضه يوم 19 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من “محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

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