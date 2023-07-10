عمرو مصطفى: «الجيتار موجود من قبل ما أتولد.. لكن أنا عملته بطل الأغنية»

أوضح الفنان عمرو مصطفى، وجهة نظره في تصريح سابق قال فيه إنه أول من أدخل الجيتار مصر، موضحًا قصده بأنه مَن جعل آلة الجيتار بطل أساسي في الأغاني.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه على «فيس بوك»: «مساء الخير.. توضيح بتصريحي دخلت الجيتار مصر.. المقصود من التصريح إن آلة الجيتار أصبحت بطل أساسي في الأغنية.. ولكن الجيتار من قبل ما اتولد موجود لدى العبقري عمر خورشيد والفنان الكبير حميد الشاعري».

وأضاف: «وده توضيح فقط لأن كله ساب أهداف للحقوق المبدعين ومسكوا في تصريح غير مقصود واتفهم غلط وشكرا».

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى يعكف في الفترة الحالية على تحضير أغاني صيف 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية كمطرب بأغان قام بطرحها فُرادى وميني ألبوم "غيرك مين".