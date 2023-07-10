محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحي

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات مشروعات محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء مؤكداً على متابعته المستمرة للأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على المشروعات.



جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالفرع.



وقد استعرض المحافظ معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل مشروع على حدى من المشروعات الجاري تنفيذها، وناقش تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لسرعة استكمال تسليم وتشغيل شبكات مشروعات الصرف الصحي بشكل متكامل.



كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط بالكامل و5 قرى بمركز أسيوط وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 550 الف نسمة مضيفاً أنه يجري تنفيذ وحدة معالجة ثلاثية وخط سيب نهائى بقرية الزرابي بمركز أبوتيج ليخدم المشروع مركز ومدينة ابوتيج بتكلفة 70 مليون جنيه وعدد المستفيدين 150 ألف نسمة بالإضافة الى مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة 180 مليون جنيه وبطاقة 18 ألف م3/يوم حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل فضلاً عن مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز ابنوب يجرى تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه وبطاقة 28 ألف م3/يوم ليخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل بطاقة قدرها 28 ألف م3/يوم ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه ومحطة رفع الغابة الشجرية، بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كم بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحى الزرابى بأبوتيج بتكلفة 330مليون جنيه ضمن مشروعات تطوير الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحى ببنى غالب وتوابعها بتكلفة 960مليون جنيه والتي تقام على مساحة 27 فدان لخدمة 500 الف نسمة تقريباً بعدد 14 قرية وتابع بقرى شمال مركز اسيوط.



وأكد المحافظ على أهمية المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة منها مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح الذي يجرى تنفيذه ويتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22محطة رفع بتكلفة 1.7مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و 22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ومشروع صرف صحى شمال غرب ديروط " دشلوط " بتكلفة اجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدان بطاقة انتاجية (20 إلى 30 ألف م3/يوم) ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط وهي ويستفيد منه 350 ألف نسمة وتتضمن مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.



وأشار محافظ أسيوط الى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر كافة الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة في هذا الشأن على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإستلام وتشغيل المشروعات ومحطات الرفع والمعالجة عقب تلافي الملاحظات.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع

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