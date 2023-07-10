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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أثقل من جبل يتمشى" جديد محمد البديوي عن سلسلة إبداعات

ديوان أثقل من جبل
ديوان "أثقل من جبل يتمشى"

صدر حديثا ديوان "أثقل من جبل يتمشى" للشاعر والكاتب الصحفي محمد البديوي وذلك عن سلسلة "إبداعات" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة.

يعد الديوان هو الأول للشاعر الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة، ويتكون من 23 قصيدة، وتعد الغربة هي الملمح الأساسي الذي ينعكس على القصائد بدءا من الإهداء الذي يصف فيه الغربة بأنها "ابتسامته التي لا تفارقه"، وفي القصائد حيث يقول في "وحيد بما فيه الكفاية":

لم أعانِ بما يكفي في طفولتي 

كل ما في الأمر 

أن القسوةَ صَنعت من جلدي حذاء 

وأنّ البيوتَ القديمة طبعت خشونتَها في الحلْق 

وأنّ الشياطين التي عاشت على سقف غرفتي 

لا زالت تزورني في الغربة. 

ويبدأ الديوان بقصيدة عن الموت بعنوان "عين لا تنام" كما يختتم الشاعر ديوانه بقصيدة أخرى عن الموت "كأن الموت يسكنني"، وتقدم عناوين القصائد الأخرى دلالات على التجربة مثل "البيت يضيق عليك" و"عابر سبيل" "المهاجر" "مرضي لا يعرفه غيري"، "وحيد بما فيه الكفاية"، "ماذا ينقصني"، "قلقي"، "مرضي لا يعرفه غيري". 

وقال الشاعر محمد البديوي: كتبت معظم هذه القصائد في السنوات الثلاثة الأخيرة، كانت الكتابة هي طوق النجاة الوحيد، بدأت كتابة الشعر عندما كنت في السابعة عشر من عمري، انتقلت من قرية شطورة بسوهاج إلى القاهرة من أجل الشعر، فنسيت الكتابة ونسيت الشعر لأكثر من 10 سنوات ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة في 2018، فكانت قصائد هذا الديوان.

نبذة عن المؤلف

ومحمد البديوي شاعر وصحفي مصري مواليد قرية شطورة بمحافظة سوهاج 1986، يقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن بالولايات المتحدة منذ 2018، ونشرت له قصائد بعدد من المجلات المصرية والعربية.

أثقل من جبل يتمشى ديوان قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة إبداعات

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