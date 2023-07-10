السجن 6 سنوات لعاطل ضبط بحشيش وسلاح نارى فى أبوالنمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم "ف.ت.ح"، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبوالنمرس تفيد بقيام المتهم بترويج المخدرات بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم القبض على المتهم بحوزته "كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول"، بمحل سكنه في دائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.