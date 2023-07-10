باحث في الشؤون الروسية: أمريكا وحلفائها قدموا الذخائر لأوكرانيا

علق الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، على تغطية عجز أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة والتي ابرزها مؤخرا الذخائر العنقودية،: “هناك نقص حاد في الذخائر بالجيش الأوكراني بالاضافة للامتدادت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفاءها”.

وأكد الأفندي خلال تطبيق زووم علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن الذخائر بشكل عام هي اسلحة كلاسيكية محدودة منذ 80 عاما، لذلك هناك معامل الدفاع في دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية لم تنتج كميه كافية لاحتياج بشكل عام.

وأضاف أنه عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت كلاسيكية، حيث قدمت الولايات المتحدة وحلفاءها جميع الذخائر حتي الذخائر الاحتياطية في كوريا الجنوبية وإسرائيل، وليس لديهم اى سلاح للإعطاء سواء قذائف اليورانيوم بالاضافة الي الذخائر والقذائف العنقودي.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.