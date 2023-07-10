ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث في الشؤون الروسية: أمريكا وحلفائها قدموا الذخائر لأوكرانيا

جريدة الدستور

علق الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، على تغطية عجز أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة والتي ابرزها مؤخرا الذخائر العنقودية،: “هناك نقص حاد في الذخائر بالجيش الأوكراني بالاضافة للامتدادت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفاءها”.

وأكد الأفندي خلال تطبيق زووم علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن الذخائر بشكل عام هي اسلحة كلاسيكية محدودة منذ 80 عاما، لذلك هناك معامل الدفاع في دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية لم تنتج كميه كافية لاحتياج بشكل عام.

وأضاف أنه عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت كلاسيكية، حيث قدمت الولايات المتحدة وحلفاءها جميع الذخائر حتي الذخائر الاحتياطية في كوريا الجنوبية وإسرائيل، وليس لديهم اى سلاح للإعطاء سواء قذائف اليورانيوم بالاضافة الي الذخائر والقذائف العنقودي.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.

القذائف العنقودية أوكرانيا الذخائر العنقودية الجيش الأوكراني الولايات المتحدة الامريكية اوروبا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا كوريا الجنوبية إسرائيل

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟