جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية ضمن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت جامعة أسيوط، اليوم؛ إطلاق مسيرة مجتمعية، في أولى فعاليات احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والمقرر لها أن تمتد طوال الشهر الجاري، وذلك تحت عنون "10 سنوات على ثورة 30 يوينو؛ تداعيات الماضى، وآفاق المستقبل"، ونظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في المسيرة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من ممثلي القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، على رأسها الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والقس باسم عدلي رئيس مجمع مشيخة أسيوط للكنيسة الإنجيلية، والأب القمص إيليا فرنسيس وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وممثلو اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى جانب مستشاري رئيس الجامعة، وبمشاركة أسر طلاب من أجل مصر، وطلاب ذوي الهمم.

وانطلقت المسيرة من أمام المبنى الإداري للجامعة، مرورا بمختلف كليات الجامعة، رافعين الأعلام واللافتات؛ احتفالاً بهذه الثورة.

وفي كلمته هنأ الدكتور المنشاوي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن احتفالية الجامعة اليوم؛ تأتي بمشاركة لفيف من القيادات الشعبية والسياسية؛ احتفالاً بما قدمته الثورة؛ للحفاظ على الدولة المصرية، والهوية المصرية، موضحاً أن المسيرة نوعٌ من التأييد والدعم لقائد هذه الثورة، ولكل القيادات المخلصة لهذه الدولة، والأجهزة التنفيذية، مضيفاً أن فعاليات احتفالية الجامعة تمتد طوال الشهر الجاري؛ من خلال عقد عدة ندوات تثقيفية وعلمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لإبراز ما حققته الثورة على مدار العشر سنوات السابقة، وإبراز دور الدولة المصرية في الحفاظ علي هذا الكيان.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق؛ لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية؛ لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، لافتًا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التي أسهمت في تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق، كما تبنت القيادة السياسية الكثير من المبادرات التي تستهدف كافة فئات المجتمع، خاصة مبادرة حياة كريمة؛ وذلك لتحقيق مستوى معيشة أفضل، وتحسين جودة الحياة، وبناء الإنسان المصري.

إحتفالات بثورة 30 يونيو