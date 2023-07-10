"الحدث الترفيهى الأكبر".. مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد استعدادات انطلاق مهرجان العلمين (فيديو)

تستعد مدينة العلمين الجديدة لأكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط يشهده مليون زائر، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، عن الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة الفضائية، إن المدينة تستعد لاستقبال مليون زائر لحضور الكرنفال الذي سيقام على مدار 44 يومًا من العروض الفنية والفعاليات المستمرة التي تضم بطولات رياضة مائية الشاطئية وكرة القدم.

وأوضحت أن هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة للناس، والناس في مصر والوطن العربي يستحقون العروض والكرنفالات التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة.

وأضافت أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي، موضحة أن المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.