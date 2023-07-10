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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق مكافحة الإدمان يطلق حملات للكشف عن حالات التعاطي بالمدارس

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن وزارة التضامن تحدد أهم العوامل التي تدفع الشباب لتعاطي المخدرات؛ لمحاربتها ونشر الوعي الخاص بها، إضافة إلى إطلاق حملات للكشف المبكر داخل المدارس لاكتشاف حالات التعاطي بين المراهقين والأطفال في أسرع وقت.

وأضاف وهبة عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الاثنين، أنه سيتم افتتاح مركز آخر سيكون في محافظة الجيزة وتحديدًا في منطقة إمبابة، خاصة أنه سيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويعد أكبر مركز في العالم تم تأسيسه بسواعد المتعافين.

تدريب أكثر من 12500 متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل

 

وأشار المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه تم تدريب أكثر من 12500 متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار إعادة دمج المتعافي في المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق سيتم افتتاحها قريبا، مشيرًا إلى أن جميع أنواع الأثاث صُنعت بأيدي المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب السبعة التابعة لمراكز العزيمة.

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