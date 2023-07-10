الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الوجهة الجديدة للاعب في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن عقد إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز يتضمن بند بيع نهائيًا لنادي بيراميدز مقابل دفع مبلغ مليون دولار في مهلة تنتهي 21 يوليو.

وتابع المصدر: "رغم أن بيراميدز من حقه تفعيل بند الشراء لكن في النهاية رغبة اللاعب هى الحاسمة في الأمر".

وواصل: "الساعات الماضية شهدت مفاوضات قوية من جانب إدارة الأهلي مع اللاعب عن طريق أمير توفيق، خاصة أن وكيل إمام عاشور هو نفسه وكيل مصطفى فتحي".

وأضاف: "إدارة الأهلي خلال المفاوضات مع إمام عاشور تم الاستفسار عن مصطفى فتحي عن طريق الوكيل وموقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "هناك مفاوضات قوية من جانب الأهلي مع مصطفى فتحي والأهلي سيدفع ما يقرب من مليون دولار للتعاون السعودي نظير شراء عقد اللاعب".