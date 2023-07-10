توتنهام يرفض ثانى عروض بايرن ميونخ لضم هارى كين

رفضت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي العرض الثاني المقدم من نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع هاري كين، مهاجم السبيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدمت إدارة بايرن ميونخ بعرض ثانٍ لنظيرتها في توتنهام يوم الأحد الماضي، من أجل الحصول على خدمات هاري كين مقابل 80 مليون يورو، أي ما يعادل 68.5 مليون جنيه استرليني، بعدما قدمت عرضًا أوليًا بقيمة 70 مليون يورو.

وأفادت صحيفة جارديان الانجليزية أن إدارة توتنهام رفضت عرض بايرن مقابل التخلي عن كين، مشيرة إلى أن الوضع حساس في الوقت الحالي بين اللاعب والإدارة إذ إن اللاعب متبق في عقده 12 شهرًا ولن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي مادام باب الانتقالات مفتوحًا.

وعرضت إدارة توتنهام شروطًا جديدة على هاري كين من أجل إقناعه بتمديد عقده مع النادي، تتضمن حصوله على 200 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا، ولكن هاري كين قرر الانتظار ورؤية ما سيحدث في الميركاتو.

وترى جارديان أن هاري كين لا يستبعد التوقيع على عقد جديد مع توتناهم، خاصة في حالة تطور الفريق تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، على الرغم أنه يضع البقاء مع السبيرز ثالث خياراته بعد الرحيل هذا الصيف أو مجانًا في نهاية الموسم المقبل.