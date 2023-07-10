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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاهدة عيان: "البحر خطف غريق كليوباترا ومحدش عرف ينقذه" (صور)

غريق الإسكندرية
غريق الإسكندرية

قالت شاهدة عيان لحادث غرق كليوباترا "رافضة ذكر اسمها" إنها كانت متواجدة بمنطقة كليوباترا وقت وقوع حادث الغرق بالأمس في تمام الساعة الخامسة بعد العصر.

 

وتابعت في شهادتها لـ “الدستور”، أن "محمد عماد دخيل" الغريق المفقود تواجد برفقه أصدقاءه على الصخور المجاورة لمنطقة البحر المفقودة وحاول النزول إلى البحر للاستمتاع به، وفجأه سمعنا أصوات نداءات واستغاثة تشير لوجود غريق.

 

وأكملت، أنه بسبب حالة البحر الصعبة وأمواجه المرتفعة، حُبس الشاب الغريق بين قبضة البحر ولم يتمكن أحد من إنقاذه، معقبة: “البحر خطفه”.

 

 

وتابعت، أنه بعد واقعة الغرق بساعات قليلة، جاء والده بعد تلقيه البلاغ في حالة صعب وصفها من قسوة المشهد وكان يصرخ “دا كان صاحبي”.

 

 

وكان قسم شرطة سيدي جابر، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة كليوباترا، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

 

تبين من الفحص غرق "محمد عماد دخيل"، 25 عامًا، عقب نزوله البحر في منطقة غير شاطئية ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

حادث غرق كليوباترا منطقة كليوباترا حادث الغرق محمد عماد دخيل البحر

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