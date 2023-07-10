الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رؤساء هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض والنيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تابع، في 4 يوليو سنة 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 267 لسنة 2023، بأن يعين المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض، وفي المادة الثانية، وبأن يعين المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وبان يعين المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

جاء قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

وتقرر في المادة الأولى، بأن يعين المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض، وفي المادة الثانية، وبأن يعين المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وبان يعين المستشار مسعد عبد المقصود بيومى حسن، رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارا من 1 يوليو 2023، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.