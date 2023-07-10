صندوق مكافحة الإدمان: إتاحة قروض للمتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة لمواجهة أعباء الحياة

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق تحت إشراف وزيرة التضامن نيفين القباج يعمل على أكثر من محور، منها المحور العلاجي المتمثل في مراكز العلاج، والبالغ عددها حتى الآن 28 مركزا على مستوى 17 محافظة، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركزين جدد، وجاري إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة.

وأكد "وهبة"، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن جميع المراكز العلاجية التي يتم إنشائها خلال الفترة الحالية، وجاري الإعداد لافتتاحها على مدار الأشهر المقبلة تمت بسواعد المتعافين.

- تفاصيل مبادرة "بداية جديدة"

وأوضح المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يقدم خدمات تتمثل في التأهيل الاجتماعي والنفسي، والتمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار دمجهم مرة أخرى للمجتمع.

وأكد المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مبادرة "بداية جديدة" تساهم في إتاحة قروض للمتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم تعيينهم على أعباء الحياة.

ولفت المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 82 ألف مريض إدمان على مستوى محافظات الجمهورية خلال الـ 6 أشهر الماضية، منهم أكثر 7 آلاف مريض داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وننفذ برامج توعوية متكاملة بتكليفات من القيادة السياسية.