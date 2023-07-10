ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا": تطوير الهيدروجين منخفض الكربون يؤدي إلى تنويع عائدات الصادرات العربية

الاسكوا
الاسكوا

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن ارتفاع الاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة العربية يمكن أن تؤدي إلى زيادة القدرة بمقدار 33 جيجاوات بين عامي 2022 و 2026، مع نحو 26 جيجاوات موزعة مابين طاقة شمسية على المرافق العامة أو لامركزية. 

علاوة على ذلك، فإن تعزيز الربط الإقليمي لشبكات الكهرباء سيمكن من تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة العربية عبر ربط مراكز الطلب بالمصادر النائية لتوليد الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، وزيادة مرونة النظام في الوقت نفسه. 

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في تقرير لها "الدستور" على نسخة منه، أنه من المقرر أن يتم تدشين العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة على نطاق المرافق العامة في السنوات المقبلة، بما في ذلك محطة الشعبية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2060 ميجاوات في المملكة العربية السعودية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2000 ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة. 

ويعد تنويع مزيج الطاقة جانبًا رئيسيًا من جوانب الانتقال في مجال الطاقة في المنطقة العربية، وبالإضافة إلى تسريع استخدام الطاقة المتجددة وتزويد القطاعات ذات الصلة بالطاقة الكهربائية، يجري استكشاف ناقلات بديلة للطاقة بما في ذلك الهيدروجين ومشتقاته، كطرق للاستفادة إلى أقصى الحدود من إمكانات الموارد المتجددة في المنطقة. 

ويمكن أن يؤدي تطوير الهيدروجين المنخفض الكربون إلى تنويع عائدات الصادرات العربية والحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، كما يمكن أن يكون جزءا مهمًا من مجموعة أدوات حلول الطاقة النظيفة لمعالجة الهشاشة البيئية والاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة، والاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في المنطقة وإمكانات الطاقة المتجددة الواسعة.

وقد اشارت "الإسكوا" إلى أن كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا لديها مشاريع هيدروجين أخضر قيد التطوير.

لجنة الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأمم المتحدة الاقتصادية لإسكوا الاستثمار الطاقة المتجددة المنطقة العربية

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟