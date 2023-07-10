مدرب الوداد يعلن رحيله عن منصبه عقب خسارة "الديربي" أمام الرجاء

أعلن البلجيكي سفين فاندينبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، رحيله عن منصبه، عقب خروج فريقه من الدور نصف النهائي لكأس العرش المغربي أمام غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي.

إعلان المدرب البلجيكي عن عدم استمراريته مع الفريق الأحمر، جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأحد، عقب المباراة أمام التي جمعت الفريق أمام الرجاء.

وكان الوداد، قد ودع كأس العرش، عقب الخسارة أمام الرجاء، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

وحسبما أشار موقع «البطولة» المغربي، فإن فاندينبروك قرر الرحيل عن الوداد، وعدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بعد فشله في التتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي، بالإضافة إلى كأس العرش.

وكان سفين فاندينبروك، قد تعاقد لتدريب فريق الوداد، مطلع شهر مايو الماضي، خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، وقاد الفريق الأحمر في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي الجولات الأخيرة من البطولة الاحترافية، ومسابقة كأس العرش.

وخسر الوداد، نهائي دوري أبطال إفريقيا، على يد الأهلي، بعد أن انهزم ذهابًا في القاهرة، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في الدار البيضاء، بهدف لمثله.