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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي في عزبة شاهين

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس  الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي، عزبة شاهين.

 وقام الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات، عزبة شاهين، أثناء القداس الإلهي بتدشين أواني للمذبح،  شارك في الصلاة القمص إفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس يوناثان فاروق، ماهن الكنيسة.

 كما حضر القداس الإلهي برئاسة الأنبا مكاريوس عدد  من الآباء الكهنة وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

من ناحية أخرى، تُعقَد خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر أغسطس المقبل، النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطى الأرثوذكسي في أوروبا، بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا.

و كان النسخة الأولى من هذا المؤتمر قد انطلقت في 2005 بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

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