"المجتمعات العمرانية" تخصص 19.39 فدان لإقامة مجمع عمراني بدمياط الجديدة

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص مقترح قطعة أرض على مساحة 19.39 فدان بمنطقة القرى السياحية شرق الحي المتميز لإقامة مجمع عمراني متكامل بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن يصل التسعير التقريري للمتر نحو 4130 جنيها، من المقرر أن يحقق إجمالي العائد المستهدفة من بيع قطع الأولي نحو 33.6355 مليون جنيه.

وفي السياق، أوضح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حددت بعض الشروط لتنفيذ مشروع نشاط عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية بالمدينة، لافتاُ إلى أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات منذ تاريخ إصدار القرار.

وأشار المهندس محمد خلف الله أن النسبة البنائية للخدمات بالمشروع ألا تزيد عن 30 % من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية بينما تصل النسبة البنائية للأنشطة الاجتماعية والنوادي إلا تزيد 20% من المساحة المخصصة للمشروع، كما إلا تزيد نسبة البنائية على للمشروعات الخدمية والترفيهية عم 10 % من المساحة المخصصة للخدمة.

وأفاد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن يتضمن الية السداد قيمة قطعة الأرض وفقا لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . أن يتم سداد 5% عند صدور الإخطار بالموافقة على قطعة الأرض، كما يتم سداد 20% من قيمة الأرض بعد 60 يوم من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص بالإضافة لـ1% يتم سدادها تحت بند مصاريف إدارية وسداد نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وأعلن المهندس محمد خلف الله، أنه يستكمل سداد قيمة الأرض على كالتالي سداد نسبة 75% من قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية، مشيراً إلى أن تقوم اللجنة المختصة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحديد سعر المربع بالدولار مقابل الجنيه محملة بالفوائد البنكية وفقا للبنك المركزي يتم استحقاق القسط على الرصيد المدين.