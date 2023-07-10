كاتب صحفي: استضافة مصر لقمة دول جوار السودان يؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان يوم 13 يوليو الجاري، تأتي بهدف بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقال "أبو الهول" خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الاثنين، قمة دول جوار السودان، تعتبر أهم قمة تتعلق بدولة السودان الشقيقة منذ تفجر النزاع الأخير، ونظرة بعض الدول للسودان باعتباره رجل المنطقة المريض الذي على وشك التفكك والانهيار، وساعد على تأكيد هذه النظرة وجود بعض التداخلات بين السودان والدول المحيطة به.

- مصر تؤمن بضرورة الحفاظ على الدولة القومية والجيش الوطني

وأضاف، أن الصراع في السودان مؤخرا أصبح أكثر خطورة عندما أعلنت مجموعة من القبائل العربية في دارفور دعمها لقوات الدعم السريع، لافتا إلى أن مصر تؤمن بضرورة الحفاظ على الدولة القومية والجيش الوطني وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وحل المشكلات الداخلية وهذا ما تريده مصر من القمة.

وكان صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تستضيف في 13 يوليو 2023، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة : "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".