وزير العمل يتفقد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

تفقد وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بميدان الحجاز،بمصر الجديدة ،للوقوف على أخر مستجدات التطوير والنهوض بالمركز المتخصص في قضايا السلامة والصحة المهنية بالشرق الأوسط ،والذي يعمل به 144 عاملا..وكان الوزير شحاتة قد زار المركز عقب توليه حقيبة وزارة العمل نهاية العام الماضي 2022 ،ووجه بسرعة تطوير "المناهج"، اللوائح المنظمة للمركز ،وكذلك البنية التحتية ،بما يسمح له بالقيام بدوره ،ومهامه في دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذي توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة ،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة ،في كافة المنشأت بحسب تصريحات الوزير شحاتة خلال "الجولة"..وأكد الوزير خلال جولته اليوم على بحث إمكانية نقل مديرية عمل القاهرة من حلمية الزيتون إلى مقر "المركز"،وسرعة تحديث بعض الورش لتعظيم الاستفادة منها في عمليات تدريب مهني على مهن يحتاجها سوق العمل منها :الحاسب الآلي،والطاقة الشمسية ،والذكاء الاصطناعي،واللغات،والخياطة والتطريز ،وغيرها من المهن .

واستمع الوزير من أشرف مرزوق معاون الوزير ،والمشرف العام على المركز على أخر التطورات بشأن التوجيهات الخاصة بالتطوير ،والتي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية ومنها،تطوير البنية التحتية للمركز من خلال بعض العمليات الإنشائية حيت يجرى الآن تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المركز لتكون واجهة تليق بإسم به،وكذلك تطوير حديقة ومدخل المركز،وأيضا تعديل اللوائح الخاصة بالعمل ،وتقيم نتائج التعديلات وكيف أثرت على أهداف و مجريات العمل وتقديم خدمة أفضل في مجال السلامة والصحة المهنية..

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل تأسس "المركز" بقرار رقم جمهوري 932 سنة 1969 تحت إسم المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى، ثم عدل بالقرار رقم 333 لسنة 2003 بإسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...ويختص" المركز" بمعاونة المنشأت علي إختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل , كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية..ويهدف المركز الي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور:1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة " السويس - الأسكندرية - أسيوط" ،2- عقد دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت " بناءا علي طلبها ،3- اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها،4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف،5- ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها ،6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها،7-كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الإشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية "