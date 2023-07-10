"فوكس نيوز": غضب شعبى بسبب كشف بايدن أسرارًا عسكرية خلال لقاء "CNN"

أثارت مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مذيع قناة "سي إن إن" (CNN) فريد زكريا، أمس، ردود فعل غاضبة داخل الولايات المتحدة بسبب إدلائه بالكثير من الأسرار العسكرية خلال اللقاء التليفزيوني وأسباب دعم أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، الأمريكية في تقرير لها، أن بايدن تحدث عن مستوى وحجم التسليم الأمريكي الأمريكي لأوكرانيا بشكل غير منضبط وأدلى بمعلومات سرية ما أثار غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من قبل الجمهوريين.

ودافع بايدن خلال لقائه مع "CNN" عن قرار إدارت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا باعتبارها "فترة انتقالية" حتى يتم إنتاج المزيد من الذخائر، كما كشف عن نفاد مخزون الذخائر لدى أوكرانيا بجانب وجود نقص في الزخائر لدى الولايات المتحدة ذاتها وهو ما دفعها لتقديم الذخائر العنقودية لكييف.

وقال بايدن لـ CNN "هذه حرب تتعلق بالذخائر وقد نفدت لدينا، لذا نفذت توصية وزارة الدفاع بتقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ولكن كفترة انتقالية وليس بشكل دائم".

غضب شعبى بسبب حوار بايدن مع CNN

وتراوحت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تساءل النقاد والمحافظون والخبراء على حد سواء عن سبب إعلان بايدن عن نقص العتاد العسكري في الولايات المتحدة خلال مقابلة متلفزة سيشاهدها أعدائها وخصومها بحسب «فوكس نيوز».

وكتب المحاور المحافظ ستيف جيست في تغريدة عبر تويتر "أذاع جو بايدن للعالم أن الولايات المتحدة لديها نقص في قذائف عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن بايدن لا يهتم أن خصوم أمريكا في الصين يستمعون إليه.

فيما كتب بايرون يورك من صحيفة واشنطن إكزامينر قائلا "في مقابلة مع سي إن إن، الرئيس بايدن ليس واضحًا بشكل خاص، لكنه قال إن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لأن ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم التي ترسلها أمريكا تنفد ويبدو أن هذا يؤثر على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها".

ولإدراك هذا الأمر قال مسئول في البيت الأبيض ردا على تصريحات بايدن بشأن الذخيرة إن الجيش الأمريكي لديه متطلبات محددة لعدد أنظمة الأسلحة والذخيرة التي يحتفظ بها ضمن احتياطي حالة الطوارئ أو الصراع العسكري.