محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لتلك المشروعات بجميع قري المحافظة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وتفقد محافظ قنا منطقة المشروعات الخدمية التي تقع على مساحة ٧٢٠٠م، وتضم ٤ منشآت خدمية هي (وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل)، كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية المقام على مساحة ١١٢٠ م، بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪، ويضم عدد ٢ صالة استقبال، ٣ حضانات، ٢ غرفة تخاطب، ٢ ورشة تدريب، فصل محو أمية، معرض منتجات، مركز تنظيم أسرة، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، غرفة علاج طبيعي، صالة ألعاب رياضية، غرفة عزل، غرفة كهرباء، مكاتب إدارية، ٦ دورات مياه من ضمنها دورتي مياه مجهزتان لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع "الداودي" الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة، المقامة على مساحة ١٣٠٠ م وتتكون من ٣ طوابق، حيث يضم الدور الأرضي (العيادات - التعقيم - الصيدلية - الأرشيف)، ويحتوي الدور الأول العلوي على (العيادات - المعمل - الإدارة - غرف الكهرباء)، ويضم الدور الثاني على (غرف سكن - المخازن) مؤكدا أنه تم تنفيذ الوحدة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة ، المقام علي مساحة ٧٠٥ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل ( مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين ) ، وسوف يخدم حوالى ٦٥ الف مواطن من اهالى القرية ، مؤكدا أنه نسبة التنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ وجارى تأثيث المبنى ، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى به فى أقرب وقت ممكن ، مؤكدا أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى للحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه المقام على مساحة ٣٣٠ م٢ ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ، ومكتب إرشاد زراعى ، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى ١٠٠٪؜ ، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع ، لافتا إلى أنه سوف يحدث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.