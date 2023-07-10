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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يستقبل وفد مدينة "دونج يانج" الصينية لبحث سبل التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،  اليوم الأحد، وفد مدينة "دونج يانج" الصينية الثقافي والتعليمي، وذلك لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات، الثقافية، والتعليمية والصناعية، وذلك بحضور عمرو الشافعي أمين عام حزب الشعب الجمهوري.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد،  واستعرض نائب المحافظ، المشروعات القومية والتطور الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات، بما تشمله من  قطاعات تجارية وصناعية وسياحية وتعليمية وزراعية،  فضلا عن موقع المحافظة المتميز، هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات بغرب بورسعيد، والصناعات القائمة بجنوب بورسعيد ، و المشروعات التي شهدتها المحافظة للمرة الأولى كالتحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل،  فضلا عن التطور السياحي و التعليمي و الثقافي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح نائب المحافظ، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات، مؤكدا أن المحافظة ترحب بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني  والذي يساهم في توطيد العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبهم، توجه الوفد الصيني لنائب المحافظ بالشكر على حسن الاستقبال، كما استعرض الوفد شرحا حول مقومات ومميزات مدينة "دونج يانج " الصينية، وأوجه التشابه بينها وبين محافظة بورسعيد،  فضلا عن تطلعاتهم في التعاون المثمر مع بورسعيد،  خاصة بعد التطور غير المسبوق على أرض المحافظة.

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