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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة عاملة وعشيقها إلى المفتى قتلت طفلتها بمساعدته بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من عاملة ومندوب بشركة إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت دور الانعقاد المقبل من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهما بقتل طفلة المتهمة الأولى بسبب كثرة بكائها عقب قيام المتهمة بترك منزل الزوجية والتعرف على المتهم الثاني والإقامة معه في شقة.

 

صدر القرار بعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أنه على إثر قيام المتهمة الأولى "ه‍.ر.ش"، عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبناؤها الثلاثة، ومن بينهم المجني عليها "ه‍.م"، 7 سنوات، نجلة المتهمة الأولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني "أ.م.ح"، مندوب بشركة، واستقرا بمنطقة خورشيد، وقاما باستئجار شقة بعيدا عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها، أقدم المتهمان على التخلص منها، وقامت المتهمة الأولى بتقييد ساقيها وتكميم فمها، وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش وكيس بلاستيكي، واستقلا توك توك وتوجها إلى المكان محل الواقعة وألقيا بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتهما.

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