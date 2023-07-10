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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل الفنان على الحجار وتُعلن تبنى مشروع "100 سنة غنا"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير علي الحجار، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى 100 عام تالية.

خلال اللقاء، تم استعراض المشروع ومراحل تنفيذه وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية. 

كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال "مشروع 100 سنة غنا"، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن يُشارك بالمشروع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب شباب الموزعين.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كل المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

وأكدت تقديم كل أوجه الدعم للمشروع من خلال مسارح وفناني دار الأوبرا المصرية ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.

وأعرب الفنان الكبير علي الحجار، عن سعادته وترحيبه بهذا التعاون مع وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة. 

ولفت إلى أن المشروع سيكون بوابة لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، بطريقة تتناسب مع العصر الحالي، كما سنسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر، وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة. 

وأضاف الحجار، أن المشروع يحتاج إلى فترة من الإعداد المتواصل والجاد، ليخرج في صورته النهائية بالشكل الذي يليق بما نملكه من تراث غنائي كبير.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان الكبير علي الحجا 100 سنة غنا الأغاني التراثية لكبار نجوم محمد عثمان

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