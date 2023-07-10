إحالة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجان مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت هذه القوانين كالتالي:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

( إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

( إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ( بديلاً عن السابق وروده بتاريخ 10/1/2022).

( إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

4) مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

( إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة)

5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

(إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة ، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

كما احال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان تقديم خدمات او ازالة معقوات لاهالي دوائرهم او خدمات عامه الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكانت اللجنة قد اعدت تقارير بشانها وجاءت تلك الاقتراحات المقدمة من النواب كالتالي:

1. السيد العضو / أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد (2) مكتب صحة بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

2. السيد العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبى بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

3. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن الانتهاء من تشغيل مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى – محافظة أسيوط.

4. السيد العضو / محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء وحدة صحية تخدم قرية عرب أبو كريم – مركز ديروط – محافظة أسيوط.

5. السيد العضو / أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ببعض الأجهزة الطبية.

6. السيدة العضو / أمنية محمود رجب، بشأن إنشاء مستشفى عام بمركز وبندر المنيا، والمنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة المنيا.

7. السيد العضو / السيد الخضر جوهر، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بحق الانتفاع ضمن أملاك الرى الكائنة بناحية مركز نبروه محافظة الدقهلية لإقامة نادى للمحامين.

8. السيدة العضو / نسرين صلاح عمر، بشأن تحديد مواقع لمشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة المنصورة الجديدة – محافظة الدقهلية.

9. السيد العضو / مجاهد نصار، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض فضاء أملاك دولة مساحتها فدان و12 قيراط بدائرة حى شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

10. السيد العضو / سيد عثمان سيد، بشأن تطوير مدرسة طه حسين للمكفوفين بمنطقة الزيتون – محافظة القاهرة.

11. السيد العضو / لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).

12. السيدة العضو / غادة على، بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

13. السيد العضو / إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الظهير بمركز مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

14. السيد العضو / سامى كامل، بشأن صيانة وترميم عدد من دورات المياه للمساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

15. السيد العضو / عبد الباقى تركيا، بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي – بناحية دبيج – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

16. السيد العضو / طارق شكرى، بشأن تجديد مسجد الرحمة داخلياً وخارجياً – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

17. السيد العضو / أحمد يحيى الجحش، بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

18. السيد العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف شوارع منطقة الوليدية وتركيب الأنترلوك فى الشوارع الضيقة بمحافظة أسيوط.

19. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن استكمال الكوبرى الكائن بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

20. السيدة العضو / زينب السلايمى، بشأن تمهيد ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل من خزان أسنا الجديد وحتى كوبرى قرية وابورات المطاعنة – محافظة الأقصر.

21. السيد العضو / محمد عبد العليم داود، بشأن تطوير السكة الحديد فى مدينة أبو غنيمة – محافظة كفر الشيخ.

22. السيدة العضو / هناء فاروق، بشأن إنشاء كوبرى علوى ومحور مرورى أمام ميناء دمياط البحرى إلى الطريق الدولى الساحلى وإلى مدينة دمياط القديمة – محافظة دمياط.

23. السيد العضو / محمود الشامى، بشأن إنشاء نفق موازى للنفق القائم حاليًا بميدان الشون – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

24. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف ATM بمكتب البريد بقرية قرقارص – محافظة أسيوط.

25. السيد العضو / علاء خير الله، بشأن إنشاء مركز خدمات بريدية – مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

26. السيدة العضو / منى عمر، بشأن تخصيص سيارة متنقلة يوم أسبوعيًا لخدمة التوثيق والشهر العقارى بقرية طيبة (1) منطقة النهضة – حى العامرية – محافظة الإسكندرية.

27. السيد العضو / مجدى الأمير، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

28. السيد العضو / محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سرنجا – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

29. السيد العضو / محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مكتب بريد يخدم قريتى ابطو وقرية النوايجه – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

30. السيد العضو / محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (قبريط أبو دراز، السالمية)، التابعين لمركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

31. السيد العضو / بلال النحال، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة.

32. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة عبد الشافى حماية صليبة العدد بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

33. السيد العضو / محمد عيد عبد الجواد، بشأن حل مشكلة مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.

34. السيد العضو / زكريا حسان، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

35. السيد العضو / محمد حمدى موسى، بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى كفر ميت سراج وميت القصرى بمركز قويسنا – محافظة المنوفية.