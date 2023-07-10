بوليسيتش يسافر إيطاليا الأسبوع الجارى للفحص الطبى والانتقال لميلان

اقترب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال لصفوف نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بوليسيتش ضمن صفوف نادي تشيلسي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وينتهي عقده مع النادي اللندني بحلول 30 يونيو 2024.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن كريستيان بوليسيتش سيسافر إلى إيطاليا خلال الأسبوع الجاري للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقود انضمامه لنادي ميلان.

ولعب كريستيان بوليسيتش 30 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وأكد رومانو أن العقود باتت جاهزة للتوقيع بعد الاتفاق بين الناديين، ومشيرًا إلى أن بوليسيتش سيوقع على عقد ممتد حتى يونيو 2027.

وبدأ بوليسيتش مسيرته ضمن صفوف نادي بنسلفانيا كلاسيك وانتقل منه لبروسيا دورتموند تحت 17 عامًا وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في شتاء 2016، وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لتشيلسي، وأعير لدورتموند لمدة ستة أشهر ثم عاد للبلوز في صيف 2019.