ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوليسيتش يسافر إيطاليا الأسبوع الجارى للفحص الطبى والانتقال لميلان

بوليسيتش
بوليسيتش

اقترب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال لصفوف نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بوليسيتش ضمن صفوف نادي تشيلسي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وينتهي عقده مع النادي اللندني بحلول 30 يونيو 2024.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن كريستيان بوليسيتش سيسافر إلى إيطاليا خلال الأسبوع الجاري للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقود انضمامه لنادي ميلان.

ولعب كريستيان بوليسيتش 30 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وأكد رومانو أن العقود باتت جاهزة للتوقيع بعد الاتفاق بين الناديين، ومشيرًا إلى أن بوليسيتش سيوقع على عقد ممتد حتى يونيو 2027.

وبدأ بوليسيتش مسيرته ضمن صفوف نادي بنسلفانيا كلاسيك وانتقل منه لبروسيا دورتموند تحت 17 عامًا وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في شتاء 2016، وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لتشيلسي، وأعير لدورتموند لمدة ستة أشهر ثم عاد للبلوز في صيف 2019.

بوليسيتش كريستيان بوليسيتش تشيلسى ميلان الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

الكندوز البلدى بـ260 جنيهًا والضأن بـ280.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

معهد الفلك: الأربعاء 19 يوليو بدء السنة الهجرية الجديدة 1445

تسجيل زلزال بقوة 2.02 درجة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعني؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»