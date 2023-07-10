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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز البلدى بـ260 جنيهًا والضأن بـ280.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز بين 260 و280 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقًا للقطعية، فيما استقر سعر اللحم الجملي عند 240 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و230 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، وسجل سعر الكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيهًا.
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 250 و280 جنيهًا للكيلو، والأستيك والبوفتيك 280 و300 جنيهًا للكيلو، في حين بلغت سعر الموزة الكندوز 260 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ150 جنيهًا، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم المفروم المجمد ما بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

الكندوز البلدي ب260جنيه والضأن ب280 أسعار اللحوم

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