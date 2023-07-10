بعد قليل.. إعادة محاكمة 14 متهمًا في "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.