في ذكري وفاته.. كل ما تريد معرفته عن المرض الذي رحل بسببه عمر الشريف

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عمر الشريف والذي يُطلق عليه لورانس العرب.

رحل عمر الشريف بعد تأثره بأزمة قلبية حادة وعقب وفاة الفنانة فاتن حمامة بأشهر قليلة.



الأزمة القلبية الحادة التي توفي بسببها الفنان عمر الشريف تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة، أي عندما يفقد القلب وظيفته ويتوقف التنفس وينتج عنها اضطرابات في القلب ولها بعض الأعراض المعروفة حيث تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة، وتتضمن ما يأتي:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

وفي بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل توقف القلب المفاجئ. وقد يتضمن ذلك ما يأتي:

-الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

-سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب.





ووفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية تشمل الحالات القلبية التي قد تسبب توقف القلب المفاجئ:

-مرض الشريان التاجي. قد يحدث توقف القلب المفاجئ إذا تعرضت شرايين القلب للانسداد بالكوليستيرول والترسّبات الأخرى، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.



-النوبة القلبية إذا حدثت نوبة قلبية، وهي غالبًا ما تحدث نتيجة لمرض وخيم بالشريان التاجي، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البُطيني ومن ثم توقف القلب المفاجئ. يمكن أيضًا أن تترك النوبة القلبية نسيجًا ندبيًا في القلب ويمكن أن يؤدي هذا النسيج الندبي إلى حدوث تغيرات في ضربات القلب.

-تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب): تحدث هذه الحالة المرضية عادةً عندما تتمدد جدران عضلة القلب. وهو ما يجعل عضلة القلب أكبر حجمًا أو أكثر سماكة.

-مرض صمامات القلب: يمكن أن يؤدي تسريب صمامات القلب أو تضيّقها إلى تمدد عضلة القلب أو زيادة سماكتها. وعندما تصبح غرف القلب متضخمة أو ضعيفة نتيجةً للإجهاد الذي يسببه الصمام المتضيق أو المسرِّب، يزداد خطر الإصابة باضطراب نظم القلب.

وجود مشكلة في القلب منذ الولادة، وتُعرف باسم الداء القلبي الخِلْقِيّ.

ويحدث توقف القلب المفاجئ لدى الأطفال أو المراهقين غالبًا بسبب مشكلة في القلب يولدون بها. أما البالغون الذين خضعوا لجراحة ترميمية لعلاج عيب خلقي في القلب، فهم أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.

