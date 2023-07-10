تقدم 40 طفلا إلى المناولة الاحتفالية في كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية

احتفل أبناء كاتدرائية قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية، بتقدم 40 طفل وطفلة من أبناء الرعية إلى المناولة الاحتفالية، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي أقيم لها.

وترأس الصلاة الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك، وعاون نيافته فى الصلاة القمص انطون رزق الله، الأب أندراوس عوض، الأب موسى كامل، والأب يوحنا ماهر.

وقد حضر القداس الاحتفالي الأخوات راهبات المحبة بالقوصية، خدام نشاط المناولة الاحتفالية، عائلات الأطفال المحتفلين بالسر المقدس، وعدد كبير من ابناء الرعية.

واستهل الأنبا مرقس وليم عظة القداس، بتقديم الشكر لله على الفرح الروحي بنوال الأطفال المحتفلين لسر القربان الأقدس، كما قدم الأب المطران الشكر للأباء الكهنة والأخوات الراهبات وخدام نشاط المناولة الاحتفالية، لتعبهم فى مسيرة إعداد الأطفال حتى هذا اليوم المبارك، وأثنى الأنبا مرقس كذلك على خدام كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية فى مختلف الأنشطة الكنسية، واصفاً إياهم بالطاقات الغنية والقوية التي يزخر بها العمل الرعوي.

- الكنيسة الكاثوليكية تصف الأسرار السبعة المقدسة بأنها ينابيع النعم

وقال الأنبا مرقس وليم ،" تصف الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأسرار السبعة المقدسة بأنها ينابيع النعمة، والتى يتوجب على المؤمن دوام المواظبة على ممارستها لأنها ينبوع صافي، نقي، مغذي، ومطهر للنفس من كل الشوائب . إنها ينابيع غنية وقوية إذ يعطينا الرب جسده ودمه حتى نكون شبهه ، يهبنا ذاته فى القربان المقدس حتى ندخل فى طبيعته ومنه نتعلم المحبة والوداعة والتواضع " .

ودعا سيادة المطران ابناء الرعية إلى أهمية الاستعداد للتناول المقدس بأن يفحص الإنسان ذاته جيداً، وان يستعد لنوال سر الافخارستيا بتوبة قلبية حتى يكون أهلاً لنوال مفاعيل السر العظيمة . فى ختام العظة شجع الأنبا مرقس وليم المصلين على النهل الدائم من ينابيع النعمة حتى تفرح قلوبهم وتمتلئ بيوتهم بالسلام .عقب العظة ردد الحاضرون مع الأب المطران تجديد وعود المعمودية وتكريس العائلات لمريم العذراء أم الكنيسة.

فى نهاية القداس وعقب البركة الرسولية التقى الأنبا مرقس وليم راعي الإيبارشية والاباء الكهنة مع الاطفال المحتفلين وخدامهم لتقديم الهدايا والصور التذكارية .