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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها طعنا على يد زوجها بالشرقية

جثة
جثة

صرحت نيابة الشرقية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدة طعنات على يد زوجها بسبب خلافات عائلية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وكانت دفعت الخلافات الزوجية عاملًا لتمزيق جسد زوجته بعدة طعنات داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ههيا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا.

وبالانتقال إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزى وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وعقب مرور ساعات قليلة توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهما وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

إحدى قرى اعل الأ الأجهزة الأمنية أجهزة الأمنية اقت اطباء الأجهزة الأمنية بالشرقية البدأ

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