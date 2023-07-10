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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية وإصابة فتاة بالعجوزة

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزه بقيادة اللواء محمد الشرقاوي أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شقة سكنية بالعجوزة وإصابة فتاة بداخلها.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة فتاة ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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