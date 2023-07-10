بعد تأييد عزله.. الزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح بالانتخابات

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أحقية ترشح مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن كافة الأحكام التي صدرت ضده لا تتجاوز السب والقذف فقط.

وكان قد تم تأييد الحكم بعزل مرتضى منصور عن رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة شهر.

وأوضح المستشار القانوني لنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور ليس مُخلاً بالشرف وبالتالي ليس من المانع أن يترشح لأي منصب عام.

وقال: "وفقًا للائحة فإن مجلس الإدارة سيجتمع لدعوة الجمعية العمومية بدايةً من شهر يوليو ولمدة أربعة أشهر".

وأتم تصريحاته: "مرتضى منصور كان يمارس عمله داخل نادي الزمالك باعتباره رئيس لجنة الاشتراكات والعضويات طبقًا لتفويض مجلس الإدارة".