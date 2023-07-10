رسميا.. رابطة الأندية تكشف تصميم الكرة الجديدة للدورى الموسم المقبل

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها ببطولة الدوري المصري الممتاز بدايةً من الموسم المقبل 2023-2024.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت التصميم الجديد لدرع الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى التصميم الجديد للكرة، خلال مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري.

وتم بيع حقوق الدوري المصري من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم لشركة النيل العقارية.

كما تم تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري النيل.

ويتم تصنيع درع الدوري المصري الجديد في إنجلترا خلال الوقت الحالي قبل أن يتم إرساله إلى مصر.