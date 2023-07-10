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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على تاجر حمير نافقة بعد شكوى الأهالى فى المنوفية

حمير نافقة
حمير نافقة

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف من القبض على شخص يقوم بجمع الحمير النافقة من المصارف وشراء الحمير المريضة من أصحابها بأسعار بخثة حتى يتمكن من  ذبحها وأخذ جلودها لاستخدامها في أغراض لبعض الصناعات وأحيانا تصدر للخارج. 

 

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة  إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية منشأة سلطان والمقيمين بجوار المنطقة التي يقوم المتهم فيها بمزاولة نشاطه الغير مرخص وغير مصرح به وسط القرية وعلى الفور انتقلت قوة من مركز  شرطة منوف الي مكان الحادث للتحقق من الواقعة وتم القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز منوف المقدم مراد أبو الذهب  أن المتهم في الواقعة يدعى "فتحي، م، ج"بالغ من العمر 40 عام سبق اتهامه بنفس القضية منذ فترة، وتم التحفظ عليه وعلى الأدوات المستخدمة وفرض قوة أمنية على المكان المؤجر لمزاولة نشاطه المخالف والغير مصرح به.

أحداث الواقعة إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة أصحابها إخطار استخدامها

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