عايدة رياض تكشف تفاصيل انضمامها للفرقة الشعبية وموقف والدها

تحدثت الفنانة عايدة رياض، عن سبب حبها للفن مؤكدة أن الحياة مدرسةكبيرة وأنها تعلمت فيها الكثير، مشيرة إلى أن حبها للفن بدأ من المدرسة والتي كانت تقدم الفن والتعليم والثقافة والرياضة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها كانت بطلة جمباز وتلعب على عدد من الآلات الموسيقة وتشارك في حفلات عيد الأم كل عام، مشيرة إلى أنه في أحد المرات أحضروا مدرسة من الفرقة الشعبية لتحضر معهم الاحتفالات وشاهدتها خلال الحفل.

وتابعت، أن المدرسة أخبرتها أن الفرقة يطلبون بنات في عمر 12 عامًا مع خبراء أجانب، وكانت في 6 ابتدائي، و في الاجازة قدمت بالفرقة وكان والدها وقتها في اليمن فهو مصور جوي بالقوات الجوية، وشقيقها سمير أكبر منها بعامين، أرسل لوالدها خطابًا قال فيه "لا تحضر لها البنطلون الجامايكا ولا الساعة الـ جوميا دي هتشتغل غزية".

موقف والدها من مشاركتها بالفرقة

وأشارت إلى أن والدها بعد عودته ذهب للفرقة وشاهد أطفال في عمر 12 سنة برفقة خبراء أجانب فلم يعترض على انضمامها.