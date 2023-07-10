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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتهاء من تثبيت الآثار الثقيلة بالمتحف الكبير بنسبة 54%

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

كشف الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم البدء في تركيب وتثبيت الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، منذ 6 أشهر على القواعد الخاصة بها المنتهية داخل قاعات العرض الرئيسية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 54%.

 

وأضاف عثمان، فى تصريحات صحفية أنه يتم حاليا الانتهاء من تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض الرئيسية، بإلاضافة إلى البدء منذ منتصف شهر يونيو الماضي في وضع القطع الأثرية بالفتارين الخاصة بها بقاعات العرض الرئيسية.

 

وأكد أن، جميع الأعمال الفنية بالمتحف المصري تجري على قدم وساق للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر وأن العمل يسير بالتوازي في كافة قاعات المتحف، مشيرًا إلى أنه تم وضع الأحجار الأصلية أعلى نموذج حفرة اكتشاف المركب المنفذة لتُعد المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو.

 

كما يناقش مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير تزامنًا مع الانتهاء من الأعمال بالمتحف.

 

يشار إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والذى يعتبر أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية العريقة، والذي  يرحب بزائريه بتمثال للملك رمسيس الثاني المتواجد في بهو المتحف للترحيب بالزوار، كما يعرض المتحف الكنوز المكتشفة بمقبرة الملك توت عنخ آمون ، أصبح هو الشغل الشاغل لكل المواقع الدولية التي تنشر عن السياحة المصرية وبات هو أول سؤال لدى  الصحفيين بأوربا عند مقابلتهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير. 

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير العرض المتحفى قاعات العرض قاعات المتحف

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