التخطيط: نحاول التركيز على وسيلة تقديم الخدمة للمواطن

كشف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، عن تفاصيل برنامج التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك تركيز على تطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطن، والخدمات الحكومية أصبحت مميكنة.

وأضاف أن يتم التركيز على وسيلة تقديم الخدمة للمواطن وتم التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث نذهب للمواطن لتقديم الخدمة له.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية المتنقلة تشهد أسلوب رائع في تقديم الخدمة للمواطن، حيث نتوجه للأماكن ذات الكثافة العالية ولمكان عمل المواطن لتقديم الخدمة الخاصة به .