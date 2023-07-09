مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد الاستعدادات لمهرجان العلمين وموعد حفل تامر حسني

قالت الإعلامية لما جبريل، مراسلة إكسترا نيوز، من مهرجان العلمين، إنه في إطار الاستعدادات للحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة بمدينة العملين الجديدة فإن الإجواء مبهرة بها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن المهرجان ليس فنيًا فقط ولكنه يضم رياضيات مختلفة، وعروض أزياء، مشيرة إلى أن المهرجان على موعد من نجوم مصريين وعرب وعالميين.

وتابعت، أن مليون زائر للمهرجان، مؤكدة أنها تتواجد على الممشى والذي يعد الأطوال من نوعه بمساحة 14 كيلو متر وهو يساع كل المصريين، والعلمين الجديدة هي حلم حلمته القيادة السياسية وتم تنفيذه على أرض الواقع وتسع 4 مليون شخص.

الإعلان عن الاستعدادات خلال أيام

وأشارت إلى أن الاستعدادات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة من قبل إدارة المهرجان نفسه، وماتم الإعلان عنه أن يوم 21 يوليو سيكون هناك حفل للفنان تامر حسني، والمقرر أن يبدأ المهرجان يوم 13 يوليو وينتهي يوم 26 أغسطس، موضحة أن الصورة بألف كلمة فهي مبهرة وجميلة ولا يوجد ما يضاهي الشواطئ المصرية.