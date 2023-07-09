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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن ظاهرة الغش بالهواتف: هل هناك تواطؤ في لجان المراقبة بمصر؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

سلط الإعلامي الدكتور محمد الباز، الضوء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وإجراءات الحكومة لمواجهة تلك الأزمة.

وعرض الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" مساء الأحد، فيديو يرصد طالبًا يغش من الهاتف وزميله يصوره، قائلًا: "هنا أمامنا طالب لا يغش فقط بالموبايل، ده في واحد بيصور كمان اللجنة".

وأضاف: "لا أريد أن أقول إن هناك حالة تواطؤ في لجان المراقبة في مصر، التعليمات تشدد على عدم دخول الطلاب بالهاتف المحمول" متسائلًا: "من الذي يسمح بوجود الهواتف داخل اللجان".

وتابع: "مشكلتنا أننا لا نأخذ الموضوع على محمل الجد، أصبح هناك ثقافة إن الطلاب رايحين الامتحان علشان يغشوا كويس، والأهالي عندما تسأل اللجنة كانت عاملة إيه قصدهم عن هل سمحوا لهم بالغش أم لا؟".

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