"التنسيقية" تشكر الوزراء والمسؤولين لحضور مسرحية "فلوسك إيه"

توجّهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر للوزراء والمسئولين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والفنانين الذين حضروا عرض مسرحية "فلوسك إيه" إحدى مخرجات مبادرة "ابني أديبًا" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عرضت على مسرح الهناجر بدار الأوبرا مساء الجمعة الماضي.

وخصّت التنسيقية بالشكر كلا من د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفنانة سميرة عبد العزيز، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والكاتبة سماح أبو بكر، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر أعضاء نقابة المهن التمثيلية، ومن وزارة الثقافة جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشئ، وإيمان عثمان مدير عام رعاية الموهوبين والمبدعين، والفنانين محمد الشرنوبي ، محمد رجب، ومحمد دياب ، ومايان السيد، ودنيا سامي، وشيري عادي ، وطارق صبري.

كانت مبادرة "ابني أديبا" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عرضت مسرحية "فلوسك إيه " على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء التنسيقية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشء، ودارت أحداث مسرحية (فلوسك إيه؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهي فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابني أديبا".

وتضمنت المسرحية رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة (ابني أديبا) التي تستهدف صنع كوادر من النشء.

شارك في العرض 27 طفلا من أطفال المبادرة، هم؛ رمزي أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هاني، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلى هاني، حلا محمد، هنا نادر، مليكة ياسر، يوسف رمزي، سليم سامى ، عمر زيدان.

وتصميم استعراضات المسرحية لمصطفى حجاج، وسينوجرافيا مصطفى التهامي، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد، وتصوير البوستر أحمد صالح، وتدريب الأداء الصوتي حنان عادل.

المسرحية من تأليف ورشة مبادرة ابني أديبا، وتدريب أمير يوسف وأحمد مشعل، والمخرج المنفذ رنا رجب، وإخراج عزوز عادل، وإشراف عام مبادرة ابني أديبا سامى الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.