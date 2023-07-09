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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمين فؤاد حداد: معظم شعراء العامية كتبوا الفصحى

جريدة الدستور

قال الشاعر أمين فؤاد حداد، إن والده الشاعر الكبير فؤاد حداد كان محبا لأشعار الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، وأنه بمثابة أستاذه الذي قرأ قصائده فى البداية حيث تأثر بقصائده وأمل دنقل وغيرهم، معتبرا إياهم آباء الشعر.

وأضاف "حداد" خلال فعاليات ندوة "كيف أصبح الزجل شعرا" ببيت الشعر العربي ضمن فعالياته الثقافية، منذ قليل، التي ينظمها صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ببيت الشعر العربي -مركز إبداع الست وسيلة- التابع لقطاع التنمية الثقافية، أن معظم شعراء العامية كتبوا الفصحى، مشيرا إلى أمجد ريان ووفاء المصري ومحمود عزت وهم يكتبون شعرهم ضمن تجاربهم اليومية، مؤكدا أن لا فرق بين شعر العامية أو الفصحي وهو ما كان يؤكده والده فؤاد حداد.

وتساءل: هل مربعات ابن عروس تدخل فى باب الزجل؟ وهل ما كتب قبل فؤاد حداد يسمى زجل؟ لافتا إلى أنه التقى الشاعر صلاح جاهين وسأله عن أن الزجل هو ما لم يضع به صورة مثل الشعر.

ويشارك فى الأمسية كل من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر أمين حدَّاد، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتفرع عن اللقاء الثقافي وصلة غنائية تحيها فرقة "حبايبنا" وأعضاؤها المشاركون هم: الفنان ماجد سليمان، الفنانة ميرفت الجسري، الفنانة منة سليمان.

جدير بالذكر أن بيت الشعر العربي  ينظم يوم الأحد من كل أسبوع: ملتقى وورشة بيت الشعر في تمام الساعة الـ5 مساءً، قبيل الأمسية الثقافية والتي تنعقد بعده مُباشرةً في ذات اليوم من كل أسبوع كذلك في تمام الـ7 مساءً.

الشاعر أمين فؤاد الشاعر أمين فؤاد حداد أحمد عبد المعطى حجازي أمل دنقل ندوة كيف أصبح الزجل شعرا صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي

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