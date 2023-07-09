قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد حجز طرفي مشاجرة تسببوا فى إصابة شخصين بمدينة بدر، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية والاستعلام عن حالة المصابين .

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر تفيد بوقوع مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب مشاكل الجيرة وتسببوا فى إصابة شخصين تدخلوا فى فض المشاجرة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.